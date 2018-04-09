معرض الكتاب والمعلومات 35 بالجامعة الإسلامية يواصل فعالياته الثقافية

واصل معرض الكتاب والمعلومات 35 بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فعالياته وأنشطته وسط إقبال لافت من الزوار والمثقفين والأسر، ويستمر المعرض الذي افتتحه أمير منطقة المدينة المنورة حتى يوم السبت المقبل بمشاركة نحو 200 مؤسسة ثقافية ودار نشر وعدد من القطاعات الحكومية والخيرية.

وأوضح عميد شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية الدكتور أحمد بن صالح الصبيحي أن:

المعرض شهد إقبالاً كبيرًا من الزوار الأفراد والعوائل وطلاب المدارس خلال فترتي الزيارة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة الخامسة عصرًا حتى العاشرة والنصف ليلاً.

مشيرًا إلى التنوع الثقافي والمعرفي في الفعاليات والأنشطة والتي ساهمت في زيادة الإقبال على المعرض.

مشيرا إلى أن المعرض يقدم غذاءً روحيًا وفكريًا للزوار من خلال الكتب والإصدارات العلمية والمعرفية المختلفة والتي تلبي رغبات القراء والمهتمين والباحثين في شتى العلوم والمعارف.

وبين الدكتور الصبيحي أن الدورة الحالية للمعرض تتيح جميع عناوين الكتب عبر الوسائط الإلكترونية وتسهل طريقة الشراء من خلال تطبيقات الكترونية على الهواتف الذكية تراعي ظروف الذين لم يستطيعوا الحضور وزيارة المعرض.

كما وفر جناح البريد السعودي خدمة شحن الكتب بجميع أنحاء العالم بجانب إتاحة الاشتراك في العنوان الوطني.

ولفت عميد شؤون المكتبات إلى العديد من المنافسات والمسابقات اليومية والجوائز القيمة للحضور والمشاركين في فعاليات المعرض والتي وفرتها إدارة المعرض تحفيزًا وتشجيعًا للاطلاع على جديد دور النشر والمؤسسات الثقافية والاستفادة من الإصدارات الجديدة.

مضيفًا أنه يحتوي على منطقة الأسرة والطفل والتي تهدف إلى زرع حب الكتاب وتقديره في قلوب الأطفال بجانب العديد من الكتب المسلية للأطفال وفيها من المعرفة والتثقيف الشيء الكثير.

بجانب جناح الواقع الافتراضي والذي يأخذ الزائر في رحلة معلوماتية وترفيهية عبر الزمن للمشاركة .

افتراضيًا في أحداث الحرب العالمية الثانية وزيارة سور الصين وتجربة المرتفعات وتحدي التوازن وألعاب الذكاء والشجاعة.

وأفاد عميد شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية الدكتور أحمد بن صالح الصبيحي أن:

البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض يواصل فعالياته بالرواق الثقافي بخيمة المعرض، بإقامة عدد من الندوات والدورات .