معرض المهارات التطبيقية بمكة المكرمة يرسم معالم تطوير المواهب

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – البلاد

أقيم في مكة المكرمة على مدى اسبوع معرض لمشاريع مادة المهارات التطبيقية للبنات من الفترة 5/30 الي 6/3 بمقر الإدارة العامه للتعليم للبنات وقد قام مدير عام تعليم مكه محمد الحارثي بافتتاح المعرض برفقته مدير إدارة التخطيط والتطوير احمد الغامدي ومشرف فصلي بنين وبعض موظفي الإدارة وقد ابدى الحارثي اعجابه بما وجده من مشاريع نوعيه تبشر بمستقبل واعد.

من جهة اخرى تولت طالبات النظام الفصلي في اليوم الثاني للافتاح شرح مشاريعهن للجان المقيمة للمشاريع والتي كان من ضمنها عضوات من المجلس البلدي والغرفه التجاريه بمكه وكليه لوريت بالاضافه الي عضوات من الاداره ريسات اقسام تخصصيه في المجالات المعروضه وقد سجلت استماره تقييم للمشاريع اشاده الدكتوره عبير برهمين عضو المجلس البلدي بمكه بالمعرض بانه اكثر من رائع بافكاره ومحاوره وتطبيقاته واشارت الي انه يوسس لنواه مشاريع رائده وقابله للتطبيق والارتقاء عبر تقديم دورات متخصصه من الجهات الداعمه كجمعيه الحرفيين والمجلس البلدي والغرفة التجارية فيما وصفت الأستاذة نسرين محمد المحاضرة في كليه لوريت المعروضات بانها افكار ابداعيه جميله قابله للتطبيق خصوصا في مجتمع المرأة السعودية.

فيما اشادت الاستاذة ناديه بندقجي من ادارة الموهوبات ورئيسه لجنه تقيم المشاريع بالمعرض ووصفته بانه التوازن المجتمعي المطلوب وانه الابداع المتوقع من مخرجات التعليم فهو خارج التحصيل الدراسي كما اعتبرت الإذاعية ساميه الشريف المعرض بانه اكثر من رائع نفذته بنات الوطن وذلك في معرض تغطيتها الإذاعية للمعرض لاذاعه الرياض.

وقد شاركت طالبات من مجال التطوع وطالبات من مجال البيئة في تطبيق مجالاتهن عمليا في المعرض ومقر الحفل وسط تاييد ودعم من جميع الحاضرات تعزيز لدورهن وتشجيع لمبادرتهن.

وكان المعرض قد عرض ما يقارب 34 مشروع نوعي في مختلف مجالات التطبيقية المطبقة ميدانيا كما شارك في تقييمه 19 عضوة محكمة من تعليم البنات ومن مؤسسات المجتمع المحلي بهدف تحديد الاحتياجات التي يمكن توفيرها لهذه النماذج المرشحة على ثلاث مراحل ابتداء من مدارس التعليم الفصلي الي معارض مكاتب للتعليم ثم فرزها بواسطه بطاقات تقييم متطابقه مع نماذج تقييم المشاريع وبالتالي ترشيح مالا يقل عن 3 مشاريع من كل مكتب الادارع والتي تبلغ ثمانية مكاتب تعليم للبنات. وكان قد صاحب تقييم المشاريع يوم الاثنين اقامة حفل خطابي تم فيه تكريم جميع الجهات المعنيه بالحدث كما عرض فيه مشهد تمثيلي ضمن مشاريع المادة المقدمة بعنوان وقتك من ذهب وكان المعرض قد خططت له مساعده التخطيط والتطوير الاستاذة نوره القرني وفق خطه عمل امتدت منذ بدء تطبيق النظام الفصلي في بعض مدارس مكه بمشاركه مشرفات النظام الفصلي ولجان المهارات التطبيقية وقد ساهت في استقطاب الجهات الخارجية للوقوف على المشاريع عوضا عن تزويدهم بخطابات قد لا تنصف الواقع

ومن المنتظر استمرار خطه للمتابعه تهدف الي رفع نوعيه المشاريع لطالبات النظام الفصلي مع متابعه اثر التعاون مع الجهات الداعمه مهنيا لتحسين المخرجات الحالية بما يحقق اهداف المادة وموائمتها مع التحول الوطني ومتطلب سوق العمل في المجالات المعنية .