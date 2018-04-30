معرض بساط الريح يستعد للانطلاق

جدة – صالح سالم

ينطلق في التاسع من رمضان القادم معرض بساط الرياح التاسع عشر والذي تفتتحه صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية ” نرعاك ” في حدث يقام كل عام بمدينة جدة وبمشاركة أكثر من 160 شركة من داخل وخارج المملكة والذي يُنظم كل عام للتعريف بجهود المؤسسة وأنشطتها وفعالياتها الخيرية.

وقالت الأميرة الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقد بجدة أن معرض بساط الريح ي نسخته الـ 19 يسعى إلى تحقيق أعلى النجاحات والتطلعات وذلك لخدمة المستفيدين من مرضى المؤسسة في كافة أنحاء المملكة، وأشادت سموها بالرعاية المقدمة من الجهات الحكومية والأهلية والتي أسهمت بإظهار معرض بساط الريح كما تسعى له اللجنة المنظمة للمعرض أن يظهر في كل عام بشكل جديد وحديث ومميز يرتقى بإسم المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية.

كما شكرت الأميرة عادلة الجهات الإعلامية المشاركة والداعمة لمعرض بساط الريح، حيث بينت أن المؤسسة قفزت في خدماتها الرعاية التي تقدمها من 70 مستفيداً إلى 10237 مستفيداً في عام 2017م.

وبينت رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض بساط الريح رنده الفضل أن المشاركات التي ستزيد عن أكثر من 160 جهة من داخل المملكة وخارجها ستثري اروقة معرض بساط الريح 19 بكل ما يخص المرأة من مستلزمات شخصية، وأدوات تجميل، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من احتياجات الأسرة والمنزل،

معبرةً عن سعادتها لما يشهده المعرض من إقبال واسع من مؤسسات القطاع الخاص، والمشاركات من جميع أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يوجد مشاركة للجمعيات الخيرية لتعريف الزوار فيما تقدم من أعمال.