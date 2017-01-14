معرض بصري في بيت الباحة بالجنادرية
شارك عبر واتساب
الباحة – البلاد
تنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة معرض فنون بصرية في بيت الباحة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” في اطار برامج الجمعية للعام الحالي .
ودعا مدير الجمعية علي بن خميس البيضاني الفنانين والفنانات والمصورين والمصورات والمهتمين بالفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي للمشاركة في المعرض الذي سيقام بمقر قرية الباحة التراثية بالجنادرية ،
مضيفاً أن المعرض يركز على جماليات منطقة الباحة وما تتميز به من غطاء نباتي وغابات ومواقع سياحية جاذبة ، وما تتميز به من مقومات تاريخية وتراثية تجسد الطابع السياحي والتراثي والزراعي لمنطقة الباحة لإبرازها لزوار قرية الباحة التراثية بالجنادرية وتعرض تجارب ومواهب الفنانين لكافة شرائح المجتمع .
وأوضح أن الجمعية ترحب بمشاركة أبناء المنطقة للمشاركة بالمعرض الذي سيكون بصورة مختلفة عن الأعوام الماضية.
التصنيف: محليات
التعليقات