معرض تشكيلي سعودي بحريني

الدمام-حمودالزهراني

تحت عنوان “بين مملكتين” شارك 10 فنانين من المملكة والبحرين في المعرض التشكيلي الذي نظمته لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي أمس الأول الخميس في جمعية الثقافة والفنون بالدمام في قاعة عبدالله الشيخ للفنون، وضم 50 عملا لمدارس فنية متنوعة، ويستمر لخمسة أيام يصاحبها ورش يومية أهمها ورشة للفنان البحريني خليفة شويطر مساء غد الأحد .

وأوضح منسق المعرض أحمد الفيفي أن الهدف من هذا التجمع الفني هو تبادل الأفكار من خلال حوار فني تشكيلي يجمع فناني البلدين، مشيرا إلى أن أغلب الأعمال المقدمة من المدرسة التجريدية والواقعية، وبعضها من المدرسة السريالية، كما اشتمل المعرض على بعض أعمال الخط العربي إضافة لتقديم رسم مباشر من الفنان البحريني جاسم المقابي.

وعن مشاركته في المعرض قال الفنان البحريني خليفة شويطر أنه استطاع تحقيق حلمه بالمشاركة في أحد معارض جمعية الثقافة والفنون بالدمام مشيدا بدور الجمعية في تقديم كل ما يخدم الساحة الثقافية والفنية.

وقال: “بعد عدة مشاركات مع الجمعية التي فتحت لي الباب منذ فترة في تقديم الورش التدريبية، تشرفت بدعوة للمشاركة في المعرض التشكيلي “بين مملكتين” والذي جمع نخبة من فناني البلدين الشقيقين، لنقدم من خلاله تجربة فنية حرصنا أن تجمع مدراس فنية مختلفة، مقدماً لوحات بورترية إضافة لعمل سيريالي”.

فيما قالت الفنانة البحرينية ضوية إبراهيم بأنها سعيدة في هذا التجمع الفني الاكثر من رائع لما يقدمه من خبرات فنية للمشاركين، حيث قدمت مجموعة من الأعمال التي تجسد تراث بعض المناطق البحرينية.

وعن المعرض أوضحت مشرفة الفنون التشكيلية والخط العربي الفنانة يثرب الصدير أن اسم المعرض لافت و بارز ( بين مملكتين ) لدلالته الوسطية في الوقوف بمنطقة محايدة تجتمع فيها الفنون البصرية بهدف طرح ثقافي بصري متنوع و مختلف تمد من خلالها جمعية الثقافة و الفنون بالدمام جسورا ثقافية بصرية مع مختلف شعوب العالم منطلقة في هذا المعرض من مملكة البحرين بإرثها الفني العريق والمتنوع .