معرض جدة الدولي للكتاب يسجل 229 ألف زائر حتى أمس

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سجل معرض جدة الدولي معرض جدة الدولي الثاني للكتاب منذ انطلاقة فعالياته حتى مساء أمس “الخميس” 229 ألف زائر.

من الشباب والعوائل والأدباء والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع .

سط متابعة متواصلة لمختلف الكتب ودور النشر التي تروج لها في هذه التظاهرة الثقافية العالمية .

واستقطبت ندوة الآثار والمتاحف ودعمها لصورة المملكة الثقافية والحضارية المثقفين والأدباء.

وخاصة المهتمين بمجال الآثار والمتاحف والتاريخ وذلك بمشاركة المختصين فيها هذا المجال.

الدكتور سعد الراشد والدكتور عدنان الحارثي والدكتور علي عواجي وأدارها الدكتور فيصل الطميحي .

وناقشت الندوة أهمية المتاحف وما تضمه من آثار ومقتنيات في تقديم صورة ايجابية وفعالة عن صورة المملكة.

حضارياً وتاريخياً وثقافياً واستقراء واقع المتاحف الحالي وعزوف الاستثمار فيها إلى جانب الاهتمام بهذا المجال ومعالجة القصور فيه على أكمل وجه .

فيما استضافت الأمسية الشعرية الشعراء ، إبراهيم الحسين وعبدالرحمن الشهري وعيد الحجيلي وشقراء مخلي وأدارها الشاعر أحمد العلي ..

التي استدعت الأسماء الشابة من الجنسين والتي لم يتكرر حضورها في الأمسيات الثقافية بشكل مكثف في الفترة الماضية مع الرهان على تميزها وتنوع تجاربها وتقديمها لنص شعري مميز ومعترف به على نطاق واسع في المشهد الثقافي المحلي .