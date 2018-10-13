معرض عمارة الحرمين يخصص يوما للنساء

مكة المكرمة – البلاد

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم السبت من كل أسبوع في الفترتين الصباحية والمسائية لزيارة النساء لمعرض عمارة الحرمين الذي يُعد أحد أهم معالم مكة المكرمة ومزارتها البارزة .

وأوضحت مستشارة معالي الرئيس العام للشؤون النسائية المديرة العامة للإدارة العامة النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود أن هذه الخطوة تبدأ اعتبارًا من شهر صفر الحالي والتي تأتي في إطار حرص واهتمام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على مقترح تفعيل دور المرأة في معرض عمارة الحرمين الشريفين .