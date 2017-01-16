” معرض قصة خلود ” يستعرض جهود المملكة في خدمة المصحف الشريف
استعرضت فعاليات معرض ” قصة خلود ” الذي نظمه قسم الدراسات القرآنية بكلية التربية في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام.
في صالة كليتي التربية والعلوم بمجمع كليات البنات بالريّان جهود المملكة في خدمة المصحف الشريف .
ويعد المعرض الذي اختتم مؤخراً , من الأنشطة اللامنهجية المقدمة من طالبات القسم .
الذي احتوى على سبعة أركان بدءاً من الأركان التعريفية .
وبيان أهمية القران في تقويم حياة الفرد المسلم ، وعظمة كتاب الله.
مروراً بحال القرآن في عصر الخلفاء الراشدين ، ومراحل جمعه .
ثم تسليط الضوء على جهود المملكة في كتابة المصحف الشريف وطبعه في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.
والتعريف بقسم الدراسات القرآنية وأهم مقرراته ، واحتوى النشاط على أركان تفاعلية مع الطالبات لتقويمِ قراءتهن لقِصار السور.
بالإضافة إلى استعراض بعض الأخطاء الشائعة في نطق كلمات القرآن .
حيث شهد المعرض إقبالاً كبيراً من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس إذ تجاوز عدد الزائرات ٥٠٠ مستفيدة من منسوبات الجامعة .
وأوضحت وكيلة كلية التربية الدكتورة أماني الغامدي أن:
قسم الدراسات القرآنية اعتاد على تقديم الأنشطة النوعية ، حيث جاء هذا النشاط ” معرض قصة خلود ” لتعميق فهم المستفيدات لقصة جمع القرآن الكريم.
و تاريخ منشأ القراءات المتعددة ، متماشياً مع وصية الرسول صلى الله عليه و سلم بشأن حفظ كتاب الله و تدبره مما جعله صادقاً و هادفاً و يصل إلى القلب ويفيد الجميع في أمور دينهم .
الوسوم:معرض قصة خلود
التصنيف: الثقافيـة
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