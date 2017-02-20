معرض كوميكون جدة في سجال بين المغردين حول تسميته وموضوعاته
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أثار تنظيم معرض كوميك كون الذي أقيم في مدينة جدة ، استهجانًا واسعًا من قبل السعوديين، وسخرية من قبل مغردين، بسبب هاشتاغ #كوميكون – بجدة الذي تم إطلاقه على موقع “تويتر”.
معرض كوميكون جدة يفتح شهية السعوديين للسخرية
أثار تنظيم معرض كوميك كون الذي أقيم في مدينة جدة ، استهجانًا واسعًا من قبل السعوديين، وسخرية من قبل مغردين، بسبب هاشتاغ #كوميكون – بجدة الذي تم إطلاقه على موقع “تويتر”.
واستنكر السعوديون هذا الوسم، ووصفوا صاحبه بـ”الجاهل”. وعلّقت “تمتمة”: ” صار معرض الانيميشن والقصص والرسومات”.
وتساءل حمود: “يا خي إلى متى التخلف، احترموا عقولنا يا جهلة”.وقالت “عهود”: “ما تعرف ايش هو كوميكون!! انطم ارجوك عشان ماتفشل نفسك.”
وأوضح “ناصر السهلي”: “كوميكون معرض تنكري للشخصيات الكرتونية والخيال العلمي فقط، لكن التاق يثبت تخلف بعض وجهل الحسابات التي تدعي التدين”.
الوسوم:معرض كوميكون جدة
التصنيف: الديجتال
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