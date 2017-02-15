معرض لذوي الإعاقة السمعية بالمسجد الحرام

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مكة ــ البلاد

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معرضا خاصا لذوي الإعاقة السمعية يهدف إلى التعريف بنوع الخدمات المقدمة لهم عند زيارتهم للبيت الحرام.

وقدمت إدارة الخدمات الاجتماعية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع معهد الحرم المكي الشريف شرحا مفصلا للزوار يبرز التسهيلات التي تقدمها إدارة الخدمات الاجتماعية، مثل توفير كتيبات وخرائط إرشادية لذوي الإعاقة السمعية تحتوي على أهم المرافق والمواقع والخدمات في المسجد الحرام.

وتوفر الرئاسة العامة مصلى خاصا لذوي الإعاقة السمعية مجهزا بكامل التقنيات الحديثة ويتسع لأكثر من خمسين مصليا، كما تتوفر شاشة لنقل دروس من الحرم المكي وترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة.

واحتوى المعرض على نسخة بلغة برايل للقرآن الكريم وتفسير معانيه، بالإضافة إلى كتاب حصن المسلم وبطاقة خاصة للرموز الإرشادية التي توزع بشكل دوري على قاصدي بيت الله الحرام من ذوي الإعاقة السمعية تشتمل على أربعين رمزا مثل الكعبة والحجر الأسود وغيرهما.