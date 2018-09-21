معرض لطلاب الجامعات عن حب الوطن

الرياض- واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الاثنين المقبل، المعرض التشكيلي عن حب الوطن لطلاب وطالبات عشر جامعات في المملكة الذي ينظمه مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في جامعة الملك سعود، بمقر بهو الجامعة في الدرعية، تحت عنوان “ذاكرة وطنية بعيون طلابية”، ويستمر ثلاثة أيام.

صرّح بذلك المشرف العام على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها البروفيسور عبد الله بن ناصر السبيعي، مثمنًا لسمو أمير منطقة الرياض الاهتمام المعهود من سموه للنشاط الطلابي في مختلف الجامعات، وتحفيزه لشباب الوطن في مختلف المجالات ومنه المجال الفني.

وقال البروفيسور عبدالله السبيعي : إن المعرض يضم 60 لوحة فنية قدمها مجموعة من الموهوبين في الرسم التشكيلي من طلاب وطالبات عشر جامعات في المملكة هي : جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة أم القرى، جامعة طيبة، جامعة القصيم، جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، جامعة جازان.

وأضاف أن المعرض يُعبر عن حب الوطن، والاحتفاء بمرور 88 عامًا على توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، واستشراف مستقبل البلاد من خلال عروض لمدارس فنية مختلفة تُبرز ما وصلت إليه بلادنا من تقدم مزدهر ولله الحمد في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مع عروض أخرى لأبرز ملامح التاريخ الوطني، برموزه، وتراثه.

وبين أن سمو أمير منطقة الرياض سيُقدم في ختام حفل افتتاح المعرض، الجوائز المالية، والميداليات التقديرية لأفضل أربع لوحات فنية مشاركة في المعرض، علاوة على تقديم شهادات شكر وتقدير للمشاركين.

وقدّم البروفيسور عبدالله السبيعي شكره وامتنانه إلى معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر نظير دعمه لإقامة هذا المعرض في الحرم الجامعي، وتحفيزه المستمر لنشاطات مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، مثنيًا الشكر لفريق العمل الذي عمل بجهد لإخراج هذا المعرض على أكمل وجه في الوقت المحدد في جو من الألفة ومتعة الإنجاز.