معرض للأسر المنتجة بوادي فاطمة

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جدة – البلاد

دشن محافظ الجموم عمران بن حسن الزهراني معرض الأسر المنتجة السابع، الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض الذي احتوى على قاعتين رئيستين، وساحة خارجية شملت العديد من المعروضات والمشغولات،

وأركانا مخصصة لخياطة الملابس النسائية وصناعة الإكسسورات والعطور والطباعة على الأكواب والشموع وغيرها من المعروضات المتنوعة، كما شملت الجولة قاعة الأطعمة التي احتوت على مجموعة منوعة من الأطعمة الشعبية والحديثة، والخيمة التراثية التي تعرض منتجات الحرفيات في فنون التراث من سدو وسعف ومخبوزات ومأكولات .

يذكر أن المعرض، يأتي بمشاركة أكثر من 70 أسرة منتجة، ضمن توجهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لدعم مشروعات الأسر المنتجة بكونه من المشروعات الرائدة في تنمية الموارد الاقتصادية للأسر ودعم للطاقات .