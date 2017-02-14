معرض للأمن الفكري يستهدف 3 آلاف طالب بالدمام

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الدمام – حمود الزهراني

انطلقت صباح أمس فعاليات معرض الأمن الفكري الذي ينظمه مكتب نور لتوعية الجاليات بغرب الدمام بمجمع الأمير محمد بن فهد في حي أحد بالدمام والذي يستمر لمدة خمسة أيام .

وأوضح المشرف العام على المكتب ناصر الحميدان أن فكرة المعرض أتت بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ,والذي وجهنا بالاهتمام بالمواطن وخاصة الشباب الذين يعتبرون الالتفات لهم مطلبا دينيا ووطنيا و مجتميعا خاصة وأن أغلب سكان غرب الدمام من فئة الشباب لذلك من الصعب التغافل عنهم سواء الفتيات أو الفتيان .

وقال إن المعرض يستهدف الطلاب لعدد من المدارس متوقعا أن يستفيد منه 2000 طالب خلال أيام المعرض موضحا بأن هناك معرضين آخرين سيقيمهما المكتب أحداها يستهدف العنصر النسائي وهو لتعزيز الحوار بين أفراد الأسرة ومعرض آخر عن الإيجابية في وسائل الاتصال الاجتماعي وهو مختص بالشباب لأنها الأكثرية في استخدامها .

من جهته أوضح عدد من الطلاب بالمدرسة أن المعرض يقدم خدمة كبيرة لفئة الشباب واللذين يحتاجون لمثل هذه المعارض كون الآن أصبح الغزو الفكري والأمني يستهدفنا لذلك نحن نحتاج لها لكي تغير الفكر المنحرف إذا كان موجودا لدى الشاب وتعينه على المواصلة اذا كان فكرة وطني وديني

حيث قال الطالب محمد العوض أن العقيدة إذا كانت صحيحة والفكر صحيح أصبح المواطن والوطن خالي من الشوائب كما أن المواطن يجب علية الدفاع عن وطنه حسب استطاعته فالجميع رجال أمن ، العالم يدافع عن وطنه بعلمه والشاعر بشعره والجندي بسلاحه لذلك تختلف الطرق ولكن السبيل والغاية واحده وهذا ما رأيناه خلال هذا المعرض .

عبدالمحسن الصويغ يقول إذا كان الأمن موجوداً فستتحقق مصالح البلاد, لذلك يجب علينا أن نحذر من الإلحاد الذي يشوه الإسلام والذي هو بمشيئة الله خالٍ من الشوائب هذا مل تعلمناه اليوم من خلال هذا المعرض .

ذكر محمد الدوسري أن المعرض ذكر لنا أن المملكة أنفقت في مواجهة العنف والإرهاب 619 مليار ريال وهذا مبلغ فلكي فلماذا أصحاب الفكر المنحرف جعلوا المملكة تخسر كل هذا المبلغ أليس من الأجدى بهم تحصين أنفسهم من الملحدين وتوفير هذا المبلغ واستخدامه لأمور يستفيد منها البلد وأبنائه ودعا الله أن يهدي من صاف عن طريق الحق وان يعود إلى الصواب .

أوضح فيصل الشمري أن استفاد من هذا المعرض أن هناك وسائل كبيرة لحماية الأمن الفكري وكلها تصب في مصلحة واحدة وتهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء لله سبحانه وتعالى ثم لولاة أمرنا .

واعتبر خليفة الكيال أن المواطن هو رجل الأمن الأول ومتى ما توفر ذلك في الجميع وكان الأمن على الوطن وعلى الفكر فإن المجتمع يصبح كله رجل أمن محاربا وحاميا للدين ثم للوطن ونتمنى أن يكون هذا المعرض ذا فائدة للجميع مطالبا بإقامة مثل هذه المعارض لما فيها فائدة للطلاب وتحصينهم من الفكر المنحرف وغير الأمني.