معرض للحمضيات الباكستانية في جدة

جدة – البلاد

دشن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي أمس معرض الحمضيات الباكستانية الذي تنظمه غرفة جدة ويستمر 7 أيام ، بحضور القنصل الباكستاني في جدة شهريارأكبر خان .

وأكد بترجي أن المعرض يأتي ترجمة حقيقية لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ، مشيراً إلى أن متوسط حجم التبادل التجاري بين البلدين 18 مليار ريال ، داعياً إلى أهمية توثيق التعاون بين رجال أعمال البلدين من أجل تسريع عجلة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وإقامة شراكة مع نظرائهم من رجال الأعمال السعوديين ، وإقامة مشروعات مشتركة، مستفيدين من المزايا والحوافز المتوفرة في كل من المملكة وباكستان .

من جهته أوضح القنصل الباكستاني بجدة أن المملكة ترتبط مع باكستان بروابط كثيرة، فالبلدان عضوان في منظمة التعاون الإسلامي، وفي البنك الإسلامي للتنمية، وفي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، مبيناً أن البلدين وقعا مؤخرا على اتفاق الأفضليات التجارية.