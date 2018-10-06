معرض ملتقى عالم التطبيقات يحتضن المواهب الشابة

جدة- البلاد

احتضن المعرض المصاحب لملتقى عالم التطبيقات 2018″ الذي افتتح فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس الأول بفندق الريتز كارلتون بجدة ، الشركات والمواهب الشابة المتخصصة في قطاع التطبيقات الإلكترونية.

وحظى المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال باستعراض 132 تطبيقا تخدم مختلف القطاعات التي من ضمنها السياحة والترفية والتعليم والصحة والثقافة والرياضة والإعلام ةشارك في تقديمها أفراد وشركات محلية ودولية.

ويهدف المعرض من خلال إتاحته الفرصة للمواهب والمبدعين في المجال التقني لاستعراض أعمالهم ودعم وتطوير المبرمجين وإثراء الإبتكار الرقمي والإرتقاء بالمحتوى المحلي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

كما يستهدف المعرض الشركات العاملة في مجال برمجة التطبيقات وتطوير التقنية العالمية والمستثمرين في التطبيقات الإلكترونية وحاضنات الأعمال وأصحاب الأفكار والمخترعين وأصحاب الأعمال ورؤوس الأموال والمهتمين بالمجال.

وعد المشاركون الملتقى فرصة للتعرف على أحدث الأفكار سواء الناشئة أو المتطورة في عالم التطبيقات الإلكترونية ، ولما يتيحه المعرض لهم من الالتقاء بالمهتميين والمستثمرين ذوي العلاقة بهذا القطاع النشط ، فضلا عن تكوين علاقات بالعديد من المبدعين والاستفادة من خبراتهم.

وأشار المشاركون إلى أن مثل هذه المعارض تتميز بالحضور الكبير الأمر الذي يمكنهم من تسويق تطبيقاتهم لأكبر عدد ممكن ، علاوة على ما تقدمه لهم من مقترحات ونقاشات وآراء مباشرة تسهم في تحسن وتطوير التطبيقات.