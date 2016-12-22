معرض (منتجون) يستقبل سكان العاصمة

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الرياض- البلاد

تشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعرض “منتجون” في نسخته الرابعة 2016م، ممثلة بقطاع التنمية عبر وكالاتها الثلاث “الرعاية الاجتماعية والأسرة ــ وكالة التنمية الاجتماعية ــ وكالة الضمان الاجتماعي “، بالرياض خلال الفترة من 28 /3 / 1437 إلى 3 /4 / 1438هـ، الذي ستقام فعالياته بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن للوزارة برامج خاصة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ بـهدف دعم تلك المبادرات، وتذليل العقبات والصعوبات وسن التنظيمات التي تضمن استمرارية الإنتاجية، بما يتوافق مع سوق العمل ويكفل التنمية الاجتماعية، مبيناً أن عدد الأسر المشاركة في المعرض أكثر من 30 أسرة ضمانية منتجة .

وأضاف: إن المنتجات المشاركة في المعرض هي صناعة العطور والمعمول والبخور وخياطة ملابس الأطفال وخياطة الجلابيات، وعمل التحف وتغليف الهدايا والإضاءة والبروشورات والإكسسوارات وكريمات الشعر وعمل المفارش والعباءات المغربية والسدو والتطريز والأكلات الشعبية والملابس الشعبية والسعف والخوص.