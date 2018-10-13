معرض وطن العطاء يجسد مسيرة التنمية

وادي الدواسر – البلاد

زار مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري، مؤخراً معرض ” وطن العطاء ” المقام في مدرسة ابتدائية السليل الثانية، والذي تشارك فيه مدارس البنات بمكتب التعليم في محافظة السليل .

وأطلع العُمري على ما تضمنته أركان المعرض من صور ومجسمات تعكس اعتزاز الطالبات بوطنهن بإبراز مظاهر نهضته التنموية حيث جسدت أعمالهن جزءاً من مسيرة الوطن، وعطاء قادته .

وقدم العُمري في ختام الزيارة التي رافقه فيها مدير مكتب التعليم بمحافظة السليل خلف بن مفلح العمور، ومدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة التعليم محمد بن عبدالله آل شملان، ومشرف النشاط الطلابي بمكتب السليل عبدالله بن ناصر آل جبر ، الشكر والتقدير للقائمين والقائمات على المعرض مؤكداً أهميته في تعزيز مفهوم القيم الوطنية.