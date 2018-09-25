معرض يجسد مسيرة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

جدة – سالم بكوش

شارك مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة في احتفالات اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية وذلك بالمعرض الخاص بهذه المناسبة بسوق الحجاز بالعاصمة المقدسة.

وهدف المعرض إلى تسليط الضوء على ما تشهده التنمية الاجتماعية من تطور وازدهار منذ تأسيس هذه البلاد وتوحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، كما تم توزيع أكثر من ٣٠٠ من المطويات الوطنية لرواد المعرض ابتهاجاً بهذه الذكرى السعيدة وسط الأغاني والأهازيج الوطنية.

ورفع مدير المركز الأستاذ ساعد بن محيل الصواط التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سائلا الله أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وأن ينصر جنودنا الأبطال المرابطين على ثغور المملكة.