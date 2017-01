بالأمس شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمعركة بين أكبر نجمين في الولايات المتحدة تحولا إلى عالم السياسة.

وهما الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب و ممثل الأكشن الشهير أرنولد شوارزنيجر والسبب كان..!

سخر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة من خليفته في البرنامج التلفزيوني (أبرينتس) أرنولد شوارزنيجر.

بسبب معدلات المشاهدة مما أثار معركة على تويتر بين أكبر نجمين في الولايات المتحدة تحولا إلى عالم السياسة.

بأن يلتفت ترامب لعمله استعدادا لتوليه رئاسة البلاد واقتبس عن الرئيس الراحل أبراهام لنكولن نصيحة أسداها لترامب.

وانتقد ترامب انخفاض نسبة المشاهدة للبرنامج الذي أصبح شوارزنيجر مقدمه وبُثت أولى حلقاته عبر (إن.بي.سي) في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مشيرا إلى أن الانخفاض بلغ نحو 43 بالمئة بين الجمهور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عاما.

“عجبا… ظهرت معدلات المشاهدة وغرق أرنولد شوارزنيجر … ليس مبشرا بالنسبة لنجم سينما وهذا هو الموسم الأول مقارنة بالموسم 14. الآن قارنوه بأول موسم لي أنه مؤيد لهيلاري.”

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017