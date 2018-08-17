معسكرات الخدمة العامة تُشارك في (آمنون)

مكة المكرمة- البلاد

تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية ممثلة بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في المشاعر المقدسة بمعرض “آمنون”، الذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة القطاعات الحكومية والخدمية ، الذي يهدف إلى توعية حجاج بيت الله الحرام وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الدولة للحجاج والزوار .

وأوضح قائد لجنة الخرائط الارشادية بالمعسكرات المهندس وليد خالد فلمبان ، أن المعسكرات تُشارك بنماذج من الخرائط الإرشادية التي ستوزع على الحجاج هذا العام بأحجامها المختلفة ، كما تعرض نماذج من الأدلة الإرشادية التي أصدرتها مؤخراً ، وتعريف زوار المعرض على الألية التي تتبعها المعسكرات في إرشاد الحجاج التائهين بواسطة الأجهزة الذكية بالإضافة إلى الإرشاد المتجول .

ويضم جناح الجمعية تعريفاً بأبرز الجهات التي تتعاون معها الجمعية في خدمة الحجاج والدور المناط بها وحجم المنجزات في حج العام الماضي .