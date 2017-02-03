معسكرات مشتركة بين الاتحاد السعودي للكاراتيه ونظيره الفرنسي

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اتفق الاتحاد السعودي للكاراتيه مع نظيره الفرنسي بشكل مبدئي على إقامة تعاون مشترك بين الجانبين.

يتضمن العديد من النقاط في مقدمتها إقامة معسكرات مشتركة بين منتخبي البلدين .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص ورئيس الاتحاد الفرنسي للكاراتيه فرانسوا ديديه.

بمقر الاتحاد الفرنسي للعبة في العاصمة الفرنسية باريس على هامش بطولة الدوري العالمي للكاراتيه.

التي أقيمت في باريس مطلع هذا الأسبوع .

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على اللوائح الخاصة بالاتحاد الفرنسي ومناقشتها وبرامج الاتحادين الداخلية والخارجية.

وبرامج الحكام وآلية عمل لجنة المسابقات بجانب معسكرات المنتخبات في الجانبين.

وأكد الدكتور إبراهيم القناص :

أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع على آلية العمل في الاتحاد الفرنسي للاستفادة منها والاتفاق بشكل مبدئي على إقامة معسكرات مشتركة بين منتخبي البلدين.

بشرط أن تقام المعسكرات بحضور لاعبي المنتخب الأول في الجانب الفرنسي حتى تكون الفائدة أكبر للاعبي المنتخب السعودي .

وكان الدكتور إبراهيم القناص عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه حضر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه.

الذي عقد أمس الأول في باريس وتم خلاله مناقشة العديد من النقاط في مقدمتها آلية التأهيل لأولمبياد الشباب في عام 2018 م وآلية التأهيل لأولمبياد الكبار 2020 م .