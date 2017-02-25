معسكر داخلي يجهز العميد لمباراتي الحسم

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جدة- عبد العزيز عركوك

يخوض نادي الاتحاد معسكرا داخليا بمدينة جدة، استعدادا لمباراتيه المرتقبتين أمام الهلال والنصر، المقررتين في شهر مارس.

ويلعب اتحاد جدة مباراتين مهمتين في مشواره هذا الموسم؛ إذ يلتقي الفريق صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري جميل، الهلال، متصدر المسابقة، يوم 5 مارس. وستكون المباراة حاسمة في صراع المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، وسيسعى الفريق، لتقليص فارق النقاط الـ6 مع الهلال في الصدارة.

وبعدها بـ5 أيام، يواجه الاتحاد، منافسه النصر، في نهائي كأس سمو ولي العهد .

ونظرا لعدم خوض الاتحاد هذه الأيام أي مباراة رسمية؛ بسبب عدم مشاركته في البطولة الآسيوية، وخروجه غير المتوقع من كأس خادم الحرمين الشريفين، قررت إدارة النادي إقامة المعسكر، على أن يلعب مباراة ودية يوم غد أمام فريق جدة.

يذكر أن الاتحاد قرر في وقت سابق إقامة تدريباته بدون حضور الجماهير.