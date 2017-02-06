معسكر مغلق للأهلي استعدادا لمواجهتي القادسية

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جدة- أحمد إلياس

قررت إدارة النادي الأهلي، إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة لن تقل عن 5 أيام، وذلك لمواجهة نادي القادسية في بطولتي دوري جميل السعودي، وكأس الملك.

ويحل الأهلي ضيفاً على القادسية مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة دوري جميل، وبعدها بأربعة أيام سيواجه القادسية مرة أخرى، ولكن ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ونتيجة لقرب موعد المباراتين، قررت إدارة أهلي جدة، بعد التشاور مع المدرب السويسري كريستيان جروس إقامة معسكر في الدمام، وذلك لعدم إرهاق الفريق بالسفر.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراتين لكي يحفاظ على اللقبين، حيث يحمل لقب بطولتي الدوري المحلي وكأس الملك.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، في حين يحتل فريق القادسية المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة.