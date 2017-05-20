معلول يستدعي العكايشي لمواجهة الفراعنة

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تونس- وكالات

قرر المدرب الجديد لمنتخب تونس ، نبيل معلول توجيه الدعوة لمهاجم الاتحاد، أحمد العكايشي، حتى يكون مع نسور قرطاج، في مواجهة المنتخب المصري يوم 11 يونيو القادم، في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019. وقد وضع الجهاز الفني لمنتخب تونس، برنامجا تحضيريا خاص للعكايشي، الذي يتدرب على انفراد في سوسة، تحت إشراف المعد البدني جلال الهرقلي، حتى يكون جاهزا لمواجهة الفراعنة، خصوصا، وأنه قدم موسما متميزا مع العميد.