معلومات مثيرة عن (مكنة) الإعلام المعادي لاستغلال الحدث وتزييف الأخبار

جدة- البلاد

في منظومة حقائق تدحض ادعاءات بعض وسائل الاعلام المعادية للمملكة والتي تقوم بتسويق أكاذيبها.. أكد ممثل شركة ابل عدم صحة المعلومات التي أشارت إلى أن الساعة التي كانت بعض الوسائل قد أشارت انها مع جمال خاشقجي من صناعة شركته. حيث أكد انها لا تملك القدرة على التسجيل والارسال عن بُعد وليست فيها خصائص تقنية بالشكل الذي يروج له البعض في وسائل اعلامية.

وأضاف ممثل الشركة الذي كان يتحدث الى CNN ان قدرة ساعات ذلك النوع لا تستطيع إرسال “بلوتوث” إلى أي هاتف خارج المكان كما نفى أن يكون في تقنيتها بصمة كما أشارت صحيفة صباح التركية.

هذا وفي ذات الوقت قالت مصادر ان تركيا تستخدم كاميرات خارج وبجوار عدد من السفارات المنتقاة في تركيا تستطيع التحكم في لقطاتها وحذف ما تريد ومن بين تلك السفارات المستهدفة وقنصلياتها مقر القنصلية السعودية في اسطنبول. وذلك طبقاً لما أشار إليه باير روبرت ممثل المخابرات الأمريكية السابق الذي كان يتحدث لمحطة CNN من ولاية اتلنتا الأمريكية أمس الذي أكد بدوره عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى قدرة ساعات ابل لنقل معلومات من مكان الى آخر بالشكل الذي أشارت إليه إحدى الصحف التركية في وقت سابق.

وعلى صعيد الحدث قالت مصادر صحفية في تركيا ان قطر قد وضعت ثقلها في جانبه الاعلامي وصرفت الكثير تحت حساب استغلال اختفاء خاشقجي وذلك من خلال صناعة وصياغة اخبار تتضمن الاساءة للسعودية بعيداً عن اسقاط ما يشير الى التوثيق وذلك لتجنب الادانة في قوانين النشر. وبالتالي فقد توقفت وسائل الاعلام التركية والقطرية عند مصطلح “مصادر مطلعة” و”مصدر أمني” او قالت أنباء من “الحكومة التركية” الى اخر اختلاق الاكاذيب والممارسات المسعورة لاستغلال الحدث قبل معرفة التفاصيل.