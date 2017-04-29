معهد إعداد القادة ينظم عدة دورات تدريبية

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

ينظم معهد إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة عددا من الدورات التدريبية المتخصصة، خلال شهر شعبان الجاري، والتي ترتكز حول رفع الكفاءة الرياضية، وتطوير الأداء والمهارة الرياضية، ومن المقرر أن يقيم الأحد القادم ، دورة تطوير مهارات المدربين والحكام في المصلطحات الرياضية باللغة الإنجليزية، كما سينظم “الدورة التأسيسية للمدرب الرياضي، والدورة المتقدمة لمدربي الكاراتية، بالتاريخ ذاته.

وينظم المعهد في مدينة أبها دورة دورة تحليل الأداء الرياضية بواسطة الحاسب الآلي (دارت فش)، وذلك في الـ11 من الشهر الجاري، وتستمر خمسة أيام، كما ينظم في مقر المعهد دورة إدارة الفعاليات الرياضية” في الـ18، وحتى الـ22 من الشهر الجاري.

كما سينظم المعهد دورتين متخصصتين في لعبة البلياردو، تحت مسمى دورة ترفيع لحكام لعبة البلياردو، والتي تنطلق في الرابع من الشهر الجاري، وحتى العاشر منه، ودورة حكام مستجدين للعبة البلياردو، خلال الفترة من الحادي عشر من الشهر الجاري، وحتى الـ17 منه، وأخيراً دورة ترفيع لحكام كرة الطائرة، والتي تقام في الـ18، وحتى 27 من الشهر الجاري في مكة المكرمة.

الجدير بالذكر، أن معهد إعداد القادة اعتمد برنامجا متخصصا لتطوير القدرات وصناعة حقائب تدريبية مناسبة، لمتطلبات المرحلة المقبلة لأنشطة وفعاليات الهيئة العامة للرياضة.