معهد التربية الفكرية ينظم ورشة عمل بعنوان (خطوات إلى النجاح )

شارك عبر واتساب

ظم معهد التربية الفكرية بحي الروابي في الرياض أمس ورشة عمل (خطوات إلى النجاح ) .

بحضور عدد من مديرات مدارس التعليم العام ومدارس الدمج ومنسوبات المعهد والمشرفات التربويات.

وأوضحت قائدة المعهد ومدربة الورشة باسمة الحميدان:-

أن الهدف من الورشة هو مساعدة المتدربات في التعرف على كيفية تحديد المشاكل التي تواجههن في حياتهن اليومية والاعتراف بها .

سواء كانت عملية أو اجتماعية أو منزلية، ووضع الحلول المناسبة لها .

مضيفة أن الورشة ناقشت الطرق التي قد تقود الإنسان للنجاح .

وأفادت أنه تم تقسيم المتدربات في الورشة إلى مجموعات.

تتشارك كل مجموعة في صناعة عمل فني وهو نتاج لعصف ذهني وأفكار متعددة تشاركن فيها.

كي تتضح لهم في نهاية الورشة أهم أهدافها التي هي نتاج العمل الذي قمن به أثناء الورشة وهي مرتبطة بفكرهن أكثر من ارتباطها بالعمل الفني نفسه.

وتضمنت الورشة عدة موضوعات أبرزها:-

تحديد المشكلات والصعاب وطرق مواجتها ، والشخصية الناجحة وأبرز سماتها ، والتعريف بالشخصية غير الناجحة وسماتها ، والتعريف بالقيادة ودوافعها ، وشرح لنظرية قانون الجذب .