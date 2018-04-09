الثقافيـة

معهد مسك للفنون يشارك في معرض باريس الفني

كتبه امينة حسنيaccess_time23 / رجب / 1439 هـ       9 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

ضمن الأنشطة التي تنفذها مؤسسة مسك الخيرية تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا شارك معهد مسك للفنون في معرض باريس الفني الذي اختتم أعمالهُ اليوم في العاصمة الفرنسية.

واشتمل جناح مسك في المعرض على مجموعة مختارة من أعمال الفنانين السعوديين للإسهام في تحقيق التبادل الثقافي بين المملكة ودول العالم المشاركة في المعرض.

وأبدى نائب القنصل الفرنسي لشؤون التعاون الثقافي في جدة كريم معتوق إعجابه بما شاهده في الجناح.

وبما تقدمه مسك من دعم للكثير من المواهب الفنية في المملكة.

بالإضافة إلى حرصها على إبراز أعمال المبدعين وتعزيز الحركة الفنية السعودية عالميًا .

امينة حسني

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