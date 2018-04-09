معهد مسك للفنون يشارك في معرض باريس

باريس- واس

ضمن الأنشطة التي تنفذها مؤسسة مسك الخيرية تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا شارك معهد مسك للفنون في معرض باريس الفني الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة الفرنسية. واشتمل جناح مسك في المعرض على مجموعة مختارة من أعمال الفنانين السعوديين للإسهام في تحقيق التبادل الثقافي بين المملكة ودول العالم المشاركة في المعرض. وأبدى نائب القنصل الفرنسي لشؤون التعاون الثقافي في جدة كريم معتوق إعجابه بما شاهده في الجناح وبما تقدمه مسك من دعم للكثير من المواهب الفنية في المملكة بالإضافة إلى حرصها على إبراز أعمال المبدعين وتعزيز الحركة الفنية السعودية عالميًا .