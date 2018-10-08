معهد مسك للفنون يواصل أنشطته بقرية المفتاحة

أبها- مرعي عسيري

أعلن معهد مسك للفنون استمرار نشاطاته في مركز الملك فهد الثقافي-قرية المفتاحة- بالتعاون مع إمارة منطقة عسير.

وأقام المعهد بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بأبها، ندوة “الفنون البصرية.. الهوية والمعاصرة”، تحدثت فيها أريج أحمد حمدي وعفاف دعجم ومنال أحمد العامر، بقاعة المنتدى الثقافي.

كما دشن المعهد بالشراكة مع نادي عسير الفوتوغرافي ورش “التصوير الضوئي”، إذ كان أولى تلك الورش “أساسيات التصوير” قدمتهما الفنانتان الفوتوغرافيتان وفاء الشهراني وعهود العامر، و”البورترية وتوزيع الإضاءة” ألقاها الفنان الفوتوغرافي أحمد العامري، و”التصوير من الهواية إلى الاستثمار” و”كيف تصنع فلمك الأول” قدمهما الفنان الفوتوغرافي زيد آل زيد.

وستتواصل ورش العمل حتى ٢٨ أكتوبر الجاري، وسيتولى تقديمها الفنانون والفنانات سلوى الشهراني وسماح عسيري “تصوير الأطفال” وحسين سلطان القحطاني “التكوين في الصورة الفوتوغرافية” و”تنظيم مكتبة الصور بالأدوبي لاتروم” وعبدالقادر الغوازي “أساسيات تصوير الطبيعة” وزيد آل زيد احتراف التصوير في ٦٠ دقيقة” وأمل الصعب “محتوى وتكوين الصورة الفوتوغرافية” ومحمد فائع “اتساع الأفق في الصورة الإبداعية” و”تقنيات وأساسيات التصوير الفوتوغرافي” وشروق العتيق “التطوير والاستمرارية والتغذية البصرية” ورنيم العبدالله “أساسيات تصوير الأفراح”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه معرض “إيفا ٢٠١٨ م” استقبال زواره طيلة شهر أكتوبر. وشدد المعهد على أنه من خلال الشراكة الناجحة وروح الفريق يتحقق الإنجاز، وأن إحدى مشاهد الحضارة هو الفن الرفيع، وهذا هو نهج البلاد وطريق الأجداد، ويجب المحافظة عليه.