معيدا العرب للواجهة.. رياض محرز أفضل لاعب أفريقي

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نيجيريا- وكالات

أعاد رياض محرز نجم منتخب الجزائر وليستر سيتي الإنكليزي، نجوم العرب إلى الواجهة مجدداً بعد أن غابت الجائزة عنهم منذ عام 1998، عندما نالها المغربي مصطفى حجي.

وتفوّق محرز بـ361 صوتاً على اللاعب أوباميانغ الجابوني ولاعب بروسيا دورتموند الألماني الذي حلّ ثانياً بـ 313 صوتاً، ومانيه ثالثاً بـ186.

وقال محرز بعد منحه الجائزة: “هذا فخر كبير، أنا سعيد وراض، أشكر كل زملائي في ليستر والجزائر”. وأضاف: “أهدي هذه الجائزة إلى عائلتي وكلّ من يدعمونني يومياً”.

وتوّج محرز بالجائزة عقب تألقه الملفت مع ليستر سيتي والفوز ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الفائت، كما أنّه واصل الإنجازات مع فريقه المغمور الموسم الحالي بالوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. واقتنص صاحب الـ25 عاماً الجائزة من الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني وصيف هدافي البوندسليغا في الموسم الفائت بـ25 هدفاً، وكذلك السنغالي ساديو مانيه المنتقل الصيف الفائت إلى ليفربول الإنكليزي بعد تألقه الملفت مع ساوثهامبتون.

وتنتظر النجوم الثلاثة منافسة من نوع آخر بعد أيام قليلة عندما تجتمع منتخباتهم للتنافس على لقب بطولة أفريقيا في الغابون، وخاصة محرز ومانيه حيث وقع فريقاهما في مجموعة واحدة.

وكان أوباميانغ توّج بجائزة النسخة الفائتة متقدماً على الإيفواري يايا توريه الذي سبق أن نال الجائزة 4 مرات، والغاني آندريه أيو.

ونجح محرز في فرض اسمه بين أهم نجوم العالم في الفترة الأخيرة فحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وجائزة أفضل لاعب أفريقي التي تمنحها شبكة BBC البريطانية.

وفي بقية الجوائز حصد دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2016، والنيجيري إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي جائزة أفضل موهبة صاعدة في القارة.