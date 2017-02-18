مع استمرار تداعيات الكارثة..أمير عسير: محاسبة كل مقصر بشأن أضرار السيول

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عسير – البلاد

شدد‏ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على محاسبة كل مقصر، وذلك في الإشارة للأضرار التي خلفتها السيول الأخيرة في المنطقة.

وقال سموه خلال جولة تفقدية على آثار الأمطار والسيول في بعض أحياء مدينة أبها: “سنطبق أشد العقوبات بحق المعتدين على مجاري الأودية والسيول في منطقة عسير”.

وأكد أمير المنطقة أن الأضرار التي خلفتها الأمطار كانت نتيجة لبعض التعديات على بطون الأودية، بالإضافة لسوء التخطيط والتنفيذ في عدد من المخططات.

في غضون ذلك أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز التحكم والتوجيه بمناطق المملكة استقبلت من يوم الأحد وحتى صباح أمس الجمعة (4699) بلاغاً منها (3327) في مدينة الرياض و(960) في منطقة عسير و(412) في المنطقة الشرقية جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد أن عدد المفقودين حالة واحدة في الرياض وأخرى في عسير , فيما بلغ عدد الوفيات حالة واحدة في منطقة عسير وحالة في منطقة الرياض , كما بلغ عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم (951) شخصا (271) في الرياض و(492) في منطقة عسير و(173) في الشرقية و(15) في الباحة.