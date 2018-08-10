مغادرة الاتحاد للندن تتعثر ودياز يختار خماسي العربية

جدة-عبدالعزيز عركوك

أنهت إدارة نادي الاتحاد التعاقد بشكل رسمي مع المحترف البرازيلي رومارينو داسيلفا مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي بحضور وكيل أعمال اللاعب سيرجيو ريكاردو والمدير التنفيذي الكابتن خميس الزهراني بمدينة أبو ظبي الإماراتية ليمثل اللاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد شراء كامل عقده ويصبح بديلا عن المحترف التونسي أحمد العكايشي ليكتمل بذلك عقد اللاعبين الأجانب الثمانية الذين سيمثلون الفريق في الموسم القادم.

من جهة أخرى تأجلت لليوم الثاني على التوالي مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى لندن لإقامة المعسكر الخارجي استعدادا لمواجهة الهلال في بطولة السوبر على كأس هيئة الرياضة يوم 18 أغسطس من الشهر الحالي وكان الفريق قد أدى مرانه الاعتيادي يوم أمس نوع فيه دياز بين التدريبات اللياقية والفنية.

من جانبه أعلن موقع مكاني يوم أمس عن بدء بيع تذاكر مواجهة الاتحاد والوصل الإماراتي يوم 24 أغسطس في ذهاب كأس العرب للأندية على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وكانت إدارة الاتحاد قد حددت قيمة التذاكر بمبلغ 30 ريالا للدرجة الموحدة و250 ريالا للفضية و500 ريال للذهبية.

وتشير المصادر أن مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز قد اختار الخماسي الأجنبي للمشاركة مع الفريق في البطولة العربية وهم الأسترالي جورمان ماثيو والبرازيلي فالديفيا والتشيلي كارلوس فيلانويفا والصربي اليكساندر بيزيتش والمغربي كريم الأحمدي وفقا لنظام البطولة.