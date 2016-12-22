مغردون: أنقذوا تعليمنا من الإهانة

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جدة ــ البلاد

أثار نجم مواقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ”فيحان” جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن ظهر في تسجيل مصور، من داخل إحدى المدارس، يقدم نصائح وإرشادات للتلاميذ.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء، “تويتر” فيحان، وهو “يحث التلاميذ على القراءة” ويقول: إنه “كان يسرق النقود من والده من أجل شراء الكتب”.

وأطلق نشطاء على موقع تويتر وسما تحت عنوان # فيحان_بين_طلابنا، للسخرية من المشهد، الذي لا يخلو من بعض الطرافة.

وتساءل أحد النشطاء قائلا: “التعليم إلى أين؟ دخول شخص مثل فيحان بين الطلاب بهذا المنظر والكل يعرف أخلاقه.. ووضعه في قالب القدوة إهانة لتعليمنا ومجتمعنا.

وأضاف مغرد آخر: “فيه ناس مثقفين وعلى علم وشهادات ولا شفناهم في مدارسنا مثل رشاد فقيه، والكذوب ذا جايبينه للطلاب ينصحهم ويتفلسف.