مغردون سعوديون يطالبون بإنشاء مكتبات عامة
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وأعرب مغردون عن سرورهم لإطلاق الهاشتاغ الذي وصفوه بأفضل حملة يتم تدشينها منذ فترة طويلة.
دشن مغردون سعوديون وسماً #نطالب_بمكتبات_عامه_للقراءه الذي تصدر الترند العام في السعودية
وأعرب مغردون عن سرورهم لإطلاق الهاشتاغ الذي وصفوه بأفضل حملة يتم تدشينها منذ فترة طويلة.
وقال البعض منهم إن ” المكتبات مهملة” في المملكة وأن الاستثمار في هذا القطاع أمر ضروري سيؤدي إلى “تثقيف الشعب وتحبيبهم في القراءة”.
الوسوم:إنشاء مكتبات عامة
التصنيف: الديجتال
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