مغردون سعوديون يطالبون بإنشاء مكتبات عامة

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دشن مغردون سعوديون وسماً #نطالب_بمكتبات_عامه_للقراءه الذي تصدر الترند العام في السعودية

وأعرب مغردون عن سرورهم لإطلاق الهاشتاغ الذي وصفوه بأفضل حملة يتم تدشينها منذ فترة طويلة.

وقال البعض منهم إن ” المكتبات مهملة” في المملكة وأن الاستثمار في هذا القطاع أمر ضروري سيؤدي إلى “تثقيف الشعب وتحبيبهم في القراءة”.