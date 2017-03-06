مغردون يتساءلون (هل المكياج غش؟)

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جدة ـــ البلاد

انتشر على نطاق واسع هاشتاغ #هل_المكياج_غش في المملكة وعدد من الدول العربية لمناقشة موضوع استخدام النساء مستحضرات التجميل.

وعلى الرغم من أن هذا الهاشتاغ نسائي الا أن الرجال تفاعلوا معه بنسبة أكبر من النساء في العالم العربي. إذ ظهر الهاشتاغ في اكثر من 50 ألف تغريدة على تويتر كما انتشر على فيسبوك أيضا. وقال المغردون إن مستحضرات التجميل أو “المكياج” تعد غشا لأن النساء قد تستخدمها لتغيير مظهرن الحقيقي.

أما آخرون فقالوا إن الغش الحقيقي ليس بتغيير المظهر الخارجي إنما بشخصية الإنسان وقيمه. هذا وتداول آخرون صورا مضحكة لنساء ورجال قبل وبعد المكياج منها صور مشاهير وشخصيات معروفة وأخرى تتضمن سخرية.

أما النساء اللاتي استخدمن هذا الهاشتاغ فدافعوا عن حقوق المرأة بالقيام بما تشاء. فيما قال آخرون إن المكياج لدى النساء يوازي تصفيف الشعر والذقن لدى الرجال وهي جماليات فقط.

وعلى فيسبوك أيضا نشر المستخدمون صورا عدة بالإضافة إلى آراء مختلفة عن مستحضرات التجميل واستخداماته.