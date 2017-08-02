مغردون يطالبون بمعاقبة سفاح القطط

شارك الآلاف من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صبيحة اليوم الأربعاء ، في وسم #نريد_محاسبة_سفاح_القطط ، مما جعله ضمن الوسوم الأكثر تداولاً

وجرى تدشين الوسم بعد انتشار كبير لمقطع فيديو يظهر شاباً وهو يقوم بإطلاق النار على مجموعة من القطط ويرديها قتيلة ،

مرددا عبارات ساخرة من من الذين يعطفون على القطط ويقدمون لها الطعام والشراب ،

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة وسط رواد مواقع التواصل

وطالبوا بسرعة القبض على ذلك الشاب وإنزال أقصى العقوبات بحقه

وذلك لعدم مبالاة مطلق النار الذي ظهر مُتباهياً بفعلته اللا إنسانية تجاه القطط