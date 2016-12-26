مغردو السعودية يتفاعلون مع إعلان ميزانية 2017

شارك عبر واتساب

دشن مغردون وسم #ميزانية_2017 ، الذي حصد الآف التعليقات متصدرا قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية .

دعا محمد القصير ‏ إلى التفاؤل بميزانية 2017 قائلا: “تفاءلوا بـ #رؤية_2030، ادعموا تنفيذها، ثقوا في نتائجها، قفوا مع وطنكم ، لا تسمحوا للمحبط والحاقد أن يشكك في حرص دولتكم عليكم.# ميزانية_2017”.

وكتب خالد الأشاعرة ‏ “#الأسهم #السعودية المؤشر عند7137ويستهدف7444نقطة بنهاية الأسبوع ثم سينطلق ل7888نقطة بعد إعلان #ميزانية_2017 وهي الإعلان الرسمي لْـ #طفرة2017 “.

ودعا المغرد نواف مقرن بالبركة والنفع للبلاد والعباد: “اللهم بارك لنا فيها وانفع بها البلاد والعباد ، اللهم إنّا نسألك خيرها، ونعوذ بك اللهم من شرها ..#ميزانية_2017

وتابع محمد بن مطر بن بخيت ‏بالدعاء بقوله: “#ميزانية_2017..الله ينفع بها البلاد والعباد”.

وقال عيسى الزهراني: نفع الله بها الوطن والمواطن، “نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة، وأن ينفع بها الوطن والمواطن، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه وقيادته الرشيدة #ميزانية_2017 “.