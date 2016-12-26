مغرد: متى نحترم لغتنا الجميلة ونحافظ على معاييرها؟

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دشن مغردون هاشتاغ #اليوم_العالمي_للغة_العربية و هاشتاغ #بالعربي اللذين تم استخدامهما للاحتفال بالمناسبة.

وأشادت غالبية التعليقات بـ “روعة وجمال اللغة العربية” فكتب مغردون: إنها تمثل “الهوية والحضارة والثقافة الإسلامية”.

وقال الكثيرون: إنه يجب احترام اللغة العربية والحفاظ على معاييرها، مشيرين إلى تردي حال اللغة العربية في بعض الدول العربية.

وفاق العدد الكلي للتغريدات التي تحدثت عن اليوم العالمي للغة العربية 35 ألف تغريدة.