مفاجآت في استفتاء الرابطة الدولية للصحافة الرياضية

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عواصم- وكالات

شهد استفتاء الرابطة الدولية للصحافة الرياضية (AIPS)، على لقب أفضل رياضي في عام 2016، مفاجآت كبيرة؛ إذ حل النجمان، البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثا، والأرجنتيني ليونيل ميسي سادسا.

وتصدر العداء الجامايكي أوسين بولت القائمة، بعد حصوله على 1149 صوتا، أي بنسبة (33.42 %)، وتلاه السباح الأمريكي الأسطورة مايكل فيلبس، في المرتبة الثانية برصيد 490 صوتا، (14.25%).

وتوج أوسين بولت “أسرع رجل في العالم”، بذهبية سباقَي 100 متر و200 متر، وذهبية 4 في 100 متر تتابع، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي جرت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيل 2016، ليرفع رصيده إلى تسع ميداليات ذهبية أولمبية.

أما الأسطورة مايكل فيلبس “قرش أحواض السباحة”، فقد أذهل العالم في “ريو 2016″، بإحرازه خمس ميداليات ذهبية وفضية واحدة، ليرفع رصيده بذلك إلى 28 ميدالية أولمبية، بينها 23 ذهبية، وهو رقم قياسي عالمي، ربما لا يحلم به أحد.

بينما حصل النجم كريستيانو رونالدو، المتوج بالكرة الذهبية، على 387 صوتا (11.26 %).

في حين اكتفى الساحر ليونيل ميسي بالمركز السادس، برصيد 124 صوتا فقط، (3.61 %).

وفيما يلي أفضل عشرة رياضيين، وفقا لاستفتاء الرابطة الدولية للصحافة الرياضية:

1. أوسين بولت (جامايكا، ألعاب قوى) – 1149 صوتا (33.42 في المئة)

2. مايكل فيلبس (أمريكا، السباحة) – 490 (14.25%)

3. كريستيانو رونالدو (البرتغال، كرة القدم) – 387 (11.26%)

4. اندي موراي (بريطانيا، التنس) – 159 (4.62%)

5. نيكو روزبرغ (ألمانيا، الفورمولا-1) – 146 (4.25%)

6. ليونيل ميسي (الأرجنتين، كرة القدم) – 124 (3.61%)

7. ليبرون جيمس (أمريكا، كرة السلة) – 119 (3.46%)

8. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا، التنس) – 114 (3.32%)

9. محمد فرح (بريطانيا، ألعاب قوى) – 91 (2.65%)

10. خوان مارتن ديل بوترو (الأرجنتين، التنس) – 90 (2.62%)