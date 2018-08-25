مفتي الديار المصرية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

هنأ مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وحكومة وشعب المملكة، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال في بيان أصدره اليوم “إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للجهود الكبيرة التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم جميع أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام”.

ونوه بالجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وخلال المناسك وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.

وأعرب مفتي الديار المصرية عن شكره لوزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجميع الهيئات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله، داعياً المولى عز وجل ان يحفظ المملكة من كل سوء او مكروه.