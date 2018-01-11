مفهوم جديد بمعرض المأكولات لتعزيز السياحة

جدة – مهند محمد

بدعم من الهيئة العامة للترفيه انطلق مساء أمس مهرجان جدة للمأكولات 2018 بنسخته الثانية بعد النجاح الباهر والكبير الذي تحقق للمهرجان الأول ، بالدعم اللوجيستي للغرفة التجارية الصناعية بجدة، كأول حدث فريد وغير مسبوق في المملكة وبحلة جديدة تكسوها البهجة والإبهار مع المتعة الشيقة إلى جانب الترفيه والصحة والمرح.

ويتضمن المهرجان في النسخة الثانية عدة فعاليات وأقسام لاسيما الفقرات المنوعة التي تتيح المشاركة لكافة أفراد الأسرة الواحدة، ليكون متماشيا مع مفهوم الترفيه بشكله العصري وتظاهرة غذائية منوعة مع مختلف الأكلات المحلية والعالمية بمشاركة مشاهير الطهاة. وضمن المفاجآت لزوار المهرجان غابة للطيور وهي مساحة خاصة تحتوي على أغرب الطيور العالمية والنادرة جلبت خصيصاً من أمريكا الجنوبية .

وقال الأستاذ خالد ناقرو مدير عام “رناد العربية ” الجهة المنظمة للمهرجان:” النجاح الذي حققه المهرجان السابق ، حفزنا لمواصلة تقديم نسخة جديدة هذا العام ولكن تمت إضافات عديدة ، لإضفاء نوع من التغيير وفقاً للتطوير باستمرار المتعة وتحقيق هدف إقامة تظاهرة فريدة تتناسب مع إيقاع الحياة العصرية في إطار قيمنا وتقاليدنا”.

وثمن ناقرو دعم هيئة الترفيه وتواجدها في المهرجان والجهات المشاركة في الرعاية بمختلف فئاتهم مشيرا إلى التعاون الكبير من غرفة جدة وهيئة السياحة مؤكداً أنهم شركاء في النجاح.

وشهد المهرجان حضورا كبيرا من العائلات للتمتع بالعديد من الفعاليات.