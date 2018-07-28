دولية

مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع للحوثيين في الحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / ذو القعدة / 1439 هـ      28 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن غارات على محافظة الحديدة بالساحل الغربي، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ونقلت “سكاي نيوز” عن مصادر ميدانية يمنية أن الغارات استهدفت مواقع المتمردين في منطقة المنقم بمديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة.

كما استهدفت الغارات تجمعات للميليشيات الانقلابية في الخط الساحلي بالحي التجاري بمدينة الحديدة

وطالت أيضا تحصينات للمتمردين في زبيد.

من جانب آخر، قصفت الطائرات مواقع للمتمردين في قاعدة الديلمي الجوية العسكرية شمالي صنعاء.

كما شنت طائرات التحالف 5 غارات في جبل برد بمديرية كسمة بمحافظة ريمة

وقصفت أيضا أهدافا متفرقة في صعدة والجوف وحجة وعمران.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *