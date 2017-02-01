مقتل أروى البغدادي سيدة القاعدة المطلوبة

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الرياض- وكالات

أكدت مصادر يمنية نبأ مقتل أروى البغدادي المطلوبة في المملكة ، خلال عملية الإنزال العسكري الأميركي على قرية “يكلا” اليمنية.

ولم توضح المصادر مصير ابني أروى البغدادي اللذين اصطحبتهما معها (ولد وبنت) في 2013، إلى جانب شقيقها أنس وزوجة شقيقها محمد (قتل في إحدى المواجهات الأمنية بوادي الدواسر في 2010). كما أفادت مصادر المعلومات المتوفرة تؤكد مقتل ابنة العولقي (نورة، 8 سنوات)، حيث كانت قريبة من إحدى نوافذ المنزل.

وطبقا لـ (العربية نت) نقلا عن مصادرها ، جاء مقتل أروى البغدادي خلال تواجدها بأحد المنازل المجاورة للمنزل، الذي قتلت فيه ابنة أنور العولقي .

وفي الوقت الذي رفض فيه الأب عصام طاهر التعليق عن نبأ مقتل ابنته، والذي ظهر عليه عدم معرفته بالخبر مسبقا،كشفت (العربية نت) عن تواصلها مع نزار طاهر أحد أشقاء أروى البغدادي، 36 عاما، والذي أنهى مؤخرا دراسته في بريطانيا ، وعبر عن دهشته من سماع خبر مقتل شقيقته في الهجوم الأميركي قائلا: “للتو فقط أسمع بهذا الخبر من قبلكم.

يشار إلى أن “أروى البغدادي” تبلغ من العمر 35 عاما،وحاصلة على درجة البكالوريوس في قسم الثقافة الإسلامية، وارتبط اسمها خلال المحاكمات الأمنية في المملكة بحق الموقوفين والموقوفات على ذمة قضايا أمنية في 2014.