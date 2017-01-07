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صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية :-

أن الجهات الأمنية وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم من خلال أدائها لمهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب.

وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم والإطاحة بشبكاتهم وإحباط عملياتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد واستقرارها.

فقد تمكنت من رصد تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري – سعودي الجنسيةالمعلن عنه بتاريخ 21 / 4 / 1437هـ.

لدوره الخطير في تصنيع أحزمة ناسفة نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية مختبئاً في منزل يقع بحي الياسمين شمال مدينة الرياض.

ومعه شخص آخر ظهر إنه يدعى / طلال بن سمران الصاعدي – سعودي الجنسية.

واتخاذهما من ذلك المنزل وكراً إرهابياً لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

ووفقاً لهذه المعطيات باشرت الجهات الأمنية فجر اليوم السبت الموافق 9 / 4 / 1438هـ في تطويق الموقع وتأمين سلامة سكان المنازل المجاورة والمارة.

وتوجيه نداءات في الوقت ذاته لتسليم نفسيهما إلا أنهما رفضا الاستجابة.

وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع.

مما أوجب تحييد خطرهما خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما.

لولا عناية الله ثم سرعة تعامل رجال الأمن معهما مما حال دون ذلك.

ونتج عن العملية مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة.

فيما لم يَصْب أحد من الساكنين أو المارة بأي أَذًى ولله الحمد.