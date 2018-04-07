مقتل اثنين من قيادات ميليشيا الانقلاب ‏بمحافظتي صعده والبيضاء

واصل الجيش الوطني اليمني تقدمه الميداني في العديد من الجبهات القتالية التي يخوضها ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من ايران.‏

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن ‏الجيش خاض معارك عنيفة في منطقة كتاف البقع شرقي ‏محافظة صعده وتركزت في محيط جبل ‏اتيس وجبل المليل المطلين على منطقة الفرع ‏الواقعة ‏بين جبهة المليل من الميسرة وجبهة نهوقه الصوح في ‏كتاف.‏

وأكد المصدر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ أن ‏المعارك لا تزال على أشدها وسط ‏تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش الوطني وتكبد ‏الميليشيا ‏خسائر فادحة في العتاد والأرواح.‏

من جهة اخرى شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت مواقع عسكرية ‏للميليشيا الانقلابية في محافظة صعدة.‏

وأكد المصدر أن طيران التحالف شن أكثر من ‏ثمان غارات طالت تجمعات للميليشيا الانقلابية الإرهابية في محيط ‏جبل ‏المليل المطل على منطقة الفرع وأسفرت عن مقتل عدد ‏كبير من عناصرها من بينهم القيادي ‏الحوثي أحمد حسين معياد ‏وتدمير آليات قتالية.‏

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، لقي قيادي حوثي آخر مصرعه في هجمات جوية استهدفت تجمعات للمتمردين في مديرية السوادية.‏

وذكر مصدر ميداني يمني، أن غارات التحالف طالت تجمعات ‏للميليشيا الانقلابية في مبنى حولته الميليشيا إلى غرفة عمليات لإدارة عملياتها القتالية ولقي القيادي الحوثي ‏المكنى أبو قصي مصرعه في تلك الغارات إلى جانب آخرين من العناصر المتمردة‏ كما تم تدمير مخزن أسلحة ‏للمليشيا بعد أن حولت مبنى ‏المعهد ‏الفني في المديرية إلى مخزن أسلحة وتجمع لعناصرها الانقلابية.