مقتل الإعلامية البحرينية إيمان الصالحي

شارك عبر واتساب

المنامة – البلاد

لقت الإعلامية البحرينية إيمان الصالحي حتفها برصاصة مباشرة في الرأس أمام طفلها البالغ من العمر 6 سنوات.

وجاء في التفاصيل -حسب وسائل إعلامية بحرينية – أن المغدور بها تفاجأت بشخص اعترض طريقها وهي تقود سيارتها برفقة طفلها مصوبًا مسدسه نحوها ليصيبها بطلقة نافذة على مستوى الرأس أرداها قتيلة في الحال بموقع الجريمة، ثم لاذ بالفرار و سلم نفسه لاحقًا لأحد مراكز شرطة الرفاع.

وكانت الصالحي إعلامية رياضية تعمل في التلفزيون البحريني وشاركت بفاعلية في تغطية بطولة الخليج التي أقيمت في البحرين.