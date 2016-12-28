العدد 21799 30 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

مقتل الإعلامية البحرينية إيمان الصالحي

0 تعليق 156 مشاهدة
مقتل الإعلامية البحرينية إيمان الصالحي
شارك عبر واتساب

المنامة – البلاد

لقت الإعلامية البحرينية إيمان الصالحي حتفها برصاصة مباشرة في الرأس أمام طفلها البالغ من العمر 6 سنوات.

وجاء في التفاصيل -حسب وسائل إعلامية بحرينية – أن المغدور بها تفاجأت بشخص اعترض طريقها وهي تقود سيارتها برفقة طفلها مصوبًا مسدسه نحوها ليصيبها بطلقة نافذة على مستوى الرأس أرداها قتيلة في الحال بموقع الجريمة، ثم لاذ بالفرار و سلم نفسه لاحقًا لأحد مراكز شرطة الرفاع.

وكانت الصالحي إعلامية رياضية تعمل في التلفزيون البحريني وشاركت بفاعلية في تغطية بطولة الخليج التي أقيمت في البحرين.

الوسوم:,

التصنيف: الأخيرة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق