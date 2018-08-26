مقتل القائد الأول لمليشيا الحوثي في ‏جبهة مران بصعده

قتل القائد الأول لمليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة مران بمحافظة صعده، أحمد جبران اليتيم، مع معاونه جابر جبران جحيز، في مواجهات تقدم خلالها الجيش الوطني باتجاه وادي خلب في الجهة الشرقية لمران.
وقال مصدر ميداني يمني، إن القيادي الحوثي ومعاونه قتلا في المعارك المحتدمة بجبهة مران منذ يومين.
ووفقًا للمصدر، في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن زعيم المليشيا الانقلابية عيّن
مؤخرًا اليتيم قائدا لجبهة مران، فيما معاونه المدعو جحيز من القيادات التي تثق بها المليشيا وتلقت تدريبات عالية في إيران.
وأسفرت المعارك أيضًا عن مقتل وإصابة العشرات من المليشيا الحوثية.
وعثر الجيش الوطني على أكثر من 35 جثة لقتلى الانقلابيين في المواقع المحررة.