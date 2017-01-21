مقتل ثمانية مصريين في سقوط قذيفة بشمال سيناء

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قال سكان ومصادر طبية إن سبعة رجال وطفلا قتلوا في وقت مبكر يوم السبت.

في سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية.

التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وإسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ساكن إن سقوط القذيفة أحدث دويا هائلا ونتج عنه دخان كثيف…

إلى جانب تهدم أجزاء كبيرة من المنزل الذي يوجد في منطقة العجرة في جنوب رفح الواقعة على حدود قطاع غزة.

وقالت المصادر الطبية إن الطفل القتيل عمره عشر سنوات.

وفي حادث منفصل قالت مصادر أمنية إن من يشتبه بأنهم متشددون أطلقوا النار على قوة أمنية في مدينة العريش عاصمة المحافظة المضطربة.

مما أدى لإصابة وكيل إدارة المباحث بمديرية أمن شمال سيناء الذي يحمل رتبة عميد كما أصيب مجند.

وقال مصدر إن العميد المصاب نقل إلى القاهرة للعلاج.

وقتل متشددو جماعة ولاية سيناء التي بايعت الدولة الإسلامية في 2014 مئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى بوادي ودلتا النيل.

ويقول الجيش إنه قتل المئات في حملة على المتشددين تشارك فيها الشرطة