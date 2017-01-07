مقتل خمسة على الأقل في إطلاق نار بمطار في فلوريدا

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قال مسؤولون وشهود إن مسلحاً فتح النار في منطقة استلام الحقائب في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي في فلوريدا اليوم الجمعة.

مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل قبل أن تحتجزه الشرطة.

وقال مكتب قائد الشرطة إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في الحادث.

ونقلت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) عن شهود قولهم إن مطلق النار الذي لم يقل شيئا بدا رجلا في العشرينيات من عمره.

ويرتدي قميصا يحمل شعار سلسلة أفلام (ستار ورز) وإن الشرطة أطلقت النار عليه لدى محاولته إعادة تلقيم سلاحه.

ووصف جون شليتشر -الذي قال لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي) إنه شاهد الهجوم- المسلح بأنه “رجل نحيف” وكان “يطلق النار علينا مباشرة” فيما انتظر الركاب لتسلم حقائبهم.

وأضاف “خفضت رأسي وبدأت أتلو صلوات” وأشار إلى أن زوجته قدمت إسعافات أولية لشخص أصيب بطلق ناري في الرأس.

وقال إن والدة زوجته استخدمت معطفها للاعتناء بمصاب آخر لكن تبين أنه فارق الحياة بالفعل.

وأضاف أن المسلح أعاد تلقيم سلاحه ليطلق النار مرة ثانية.

لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الطلقات التي أطلقها المهاجم.

وقال المطار في حسابه على تويتر:-

“ثمة حادث يجري حاليا في صالة الركاب الثانية عند منطقة استلام الحقائب.”

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المطار على الفور للتعليق.

وأظهرت لقطات بثتها محطات إخبارية أن مسؤولين أمنيين جمعوا الركاب في عدد من المناطق ومنعوهم من الخروج بما في ذلك في منطقة واحدة مفتوحة على الأقل.

وقال آري فليشر وهو سكرتير إعلامي سابق للرئيس جورج دبليو بوش على حسابه على تويتر إنه حدث إطلاق نار و”الجميع يركضون”.

وأضاف “يبدو أن الجميع هادئون الآن لكن الشرطة لا تسمح لأي شخص بمغادرة المطار- على الأقل من المنطقة التي أنا فيها.”

واعتنت امرأة برجل جالس وهو ينزف خارج أحد مباني المطار وفقا لصورة نشرتها شركة لتكنولوجيا المعلومات في ميشيجان على تويتر.

ونقلت صحيفة (يو.إس.إيه توداي) نقلا عن بث للشرطة في الموقع قولها إن الحادث لم يشارك فيه إلا مسلح واحد على ما يبدو وهو حاليا رهن الاحتجاز.

وقال مكتب مدير شرطة مقاطعة بروارد على تويتر إنه تلقى اتصالا حوالي الساعة 12:55 مساء بالتوقيت المحلي بشأن إطلاق نار في أحد صالات المطار.

وقال حساب المطار على تويتر إن جميع الخدمات توقفت مؤقتا